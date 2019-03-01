Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Эбола в Конго

Российских туристов предупредили о новой вспышке лихорадки Эбола в Демократической республике Конго (ДРК). Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора 1 марта.

По данным ведомства, за две недели в ДРК от геморрагической лихорадки Эбола погибли 30 человек. По данным минздрава республики, с июля 2018 года по 26 февраля 2019 года болезнью, вызванной вирусом Эбола, заболели 875 человек, 551 из них скончался, пишет RT. Кроме того, медики в настоящее время изучают еще 196 подозрительных случаев. Наибольшую обеспокоенность сейчас вызывает положение в районах Катва и Бутембо, сообщает телеканал «360». В связи с этим специалисты просят россиян учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок.

Как напоминает ТАСС, Эбола передается людям от диких животных, после чего передается от человека к человеку. Симптомами заболевания является внезапная лихорадка, головная боль, мышечные боли, боль в горле, после чего следуют диарея, рвота, сыпь, нарушение функций печени и почек, а в некоторых случаях — внешние и внутренние кровотечения. По мнению специалистов, речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ (болезнь, вызванная вирусом Эбола) отмечалась летальность от 25% до 90%.