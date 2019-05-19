19 человек погибли при нападении вооруженных людей на рынок в ДРК

В результате нападения вооруженных людей на рыбный рынок на северо-востоке Демократической Республики Конго погибли 19 человек. Еще восемь получили ранения различной степени тяжести, сообщает RFI.

«19 тел были обнаружены в деревне Тара около озера Альберт, еще восемь человек ранены», — сказал представитель местной администрации Пило Мулиндо.

Нападение было совершено в среду, 15 мая, когда, по словам чиновника, бандиты атаковали людей, которые собирались устроить на пляже рынок, уточняет The Straits Times. Жертвами нападения стали рыбаки и покупатели.

Ни одна группировка на данный момент не взяла на себя ответственность за эту атаку.

Ранее 19 мая сообщалось, что 17 человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего рядом с туристическим автобусом в Каире.