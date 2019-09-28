Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин отправится на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков утвердительно ответил на вопрос «РИА Новости» о том, поедет ли Путин в Париж, чтобы проститься с Шираком.

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что ожидают Путина на церемонии прощания. Песков тогда не исключил, что российский лидер примет в ней участие.

В воскресенье, 29 сентября, пройдет церемония национального прощания с экс-президентом в Доме инвалидов. 30 сентября в парижской церкви Сен-Сюльпис пройдет служба, на которой будут присутствовать нынешний французский лидер Эммануэль Макрон и главы других государств. Похоронят Ширака на кладбище Монпарнас.

Бывший французский лидер скончался 26 сентября на 87-м году жизни. Он возглавлял республику с 1995 по 2007 год. В мае 2007-го Ширак сложил полномочия главы государства. С этого момента он пожизненно стал членом Конституционного совета Франции и участвовал в его заседаниях.

В июне в интервью британскому изданию Financial Times Путин перечислил лидеров государств, которые вызывают у него восхищение. Среди прочих он особо отметил Ширака, назвав его очень интересным человеком, настоящим интеллектуалом.