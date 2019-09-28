Взрыв прогремел у избирательного участка в Кандагаре

Три человека пострадали в результате взрыва около избирательного участка в городе Кандагар на юге Афганистана. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что взрыв произошел спустя час после того, как избиратели начали собираться около участка.

В субботу в Афганистане проходят президентские выборы.

2 сентября в элитном районе Кабула также произошел взрыв. А 17 сентября серия взрывов прогремела в афганской провинции Парван на предвыборном митинге в поддержку действующего президента Ашрафа Гани.