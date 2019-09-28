Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 сентября

Синоптики рассказали, что в субботу жителей Москвы и Московской области ожидает переменная облачность без осадков.

Днем в столице воздух прогреется до 10-12 градусов, по области местами от 8 до 13 градусов тепла. В ночное время в Москве ожидается около 5 градусов, в Подмосковье может похолодать до 2 градусов выше нуля.

Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба, ветер ожидается переменных направлений от 2 до 7 м/с. Осадков не ожидается, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

27 сентября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве 1 октября ожидается рекордно низкое атмосферное давление — 732 мм ртутного столба.

При этом на прошлых выходных наблюдались резкие колебания атмосферного давления, которые метеорологи назвали барической бензопилой. Специалисты не исключили, что такие перемены погоды скажутся не только на метеозависимых людях.