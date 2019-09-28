Прямой эфир

Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 сентября

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики рассказали, что в субботу жителей Москвы и Московской области ожидает переменная облачность без осадков.

Днем в столице воздух прогреется до 10-12 градусов, по области местами от 8 до 13 градусов тепла. В ночное время в Москве ожидается около 5 градусов, в Подмосковье может похолодать до 2 градусов выше нуля.

Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба, ветер ожидается переменных направлений от 2 до 7 м/с. Осадков не ожидается, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

27 сентября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве 1 октября ожидается рекордно низкое атмосферное давление — 732 мм ртутного столба.

При этом на прошлых выходных наблюдались резкие колебания атмосферного давления, которые метеорологи назвали барической бензопилой. Специалисты не исключили, что такие перемены погоды скажутся не только на метеозависимых людях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Метеорологи назвали правдивые погодные приметы
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019