Прямой эфир
Сюжет:

Атмосферное давление в Москве опустится до рекордно низкого показателя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве 1 октября ожидается рекордно низкое атмосферное давление — 732 мм ртутного столба. Об этом она сообщила в беседе с «РИА Новости» в пятницу, 27 сентября.

Нездоровая атмосфера: «барическая пила» увеличит число пациентов на 30%
Погодная аномалия покинет столицу к концу недели с наступлением первых заморозков

«1 октября атмосферное давление у нас понизится до 732 мм ртутного столба, это 976 гектопаскалей, а это значит, что, возможно, у нас 1 числа будет установлен новый рекорд очень низкого атмосферного давления», — отметила Позднякова.

По ее словам, предыдущий рекорд был установлен 1 октября 1954, атмосферное давление в этот день составляло 733 мм ртутного столба.

Кроме того, Позднякова отмечает, что в субботу, 28 сентября, в Москве ожидается потепление до 13 градусов. А к началу следующей недели температурный фон приблизится к климатической норме — около 14 градусов тепла. Она отметила, что в воскресенье днем ожидается небольшой дождь.

При этом на прошлых выходных наблюдались резкие колебания атмосферного давления, которые метеорологи назвали барической бензопилой. Специалисты не исключили, что такие перемены погоды скажутся не только на метеозависимых людях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Метеорологи назвали правдивые погодные приметы
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019