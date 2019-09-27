Атмосферное давление в Москве опустится до рекордно низкого показателя

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве 1 октября ожидается рекордно низкое атмосферное давление — 732 мм ртутного столба. Об этом она сообщила в беседе с «РИА Новости» в пятницу, 27 сентября.

«1 октября атмосферное давление у нас понизится до 732 мм ртутного столба, это 976 гектопаскалей, а это значит, что, возможно, у нас 1 числа будет установлен новый рекорд очень низкого атмосферного давления», — отметила Позднякова.

По ее словам, предыдущий рекорд был установлен 1 октября 1954, атмосферное давление в этот день составляло 733 мм ртутного столба.

Кроме того, Позднякова отмечает, что в субботу, 28 сентября, в Москве ожидается потепление до 13 градусов. А к началу следующей недели температурный фон приблизится к климатической норме — около 14 градусов тепла. Она отметила, что в воскресенье днем ожидается небольшой дождь.

При этом на прошлых выходных наблюдались резкие колебания атмосферного давления, которые метеорологи назвали барической бензопилой. Специалисты не исключили, что такие перемены погоды скажутся не только на метеозависимых людях.