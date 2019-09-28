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Автобус и грузовик столкнулись в Ярославской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Ярославской области в субботу, 28 сентября.

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Как сообщает региональное управление МВД, погиб пассажир автобуса — мужчина 1965 года рождения, еще два человека госпитализированы.

Авария произошла около 02:25 мск в Ростовском районе на 179 км в районе деревни Осокино.

По предварительным данным, грузовик DAF выехал на встречную полосу, где по касательной врезался в автобус Hyundai.

Всего в автобусе находились 19 пассажиров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

26 сентября женщина и ребенок погибли в ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем в Иркутской области.

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