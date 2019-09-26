Женщина и младенец погибли в аварии с автобусом под Иркутском

Молодая женщина и шестимесячный ребенок погибли в результате аварии с рейсовым автобусом и легковым автомобилем в селе Баклаши Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу и допустил столкновение с рейсовым автобусом, которые ехал в поселок из города Шелехова.

24-летняя пассажирка машины и ее ребенок скончались на месте. Как пишет РЕН ТВ, в автобусе находилось пять пассажиров и водитель. На данный момент их осматривают врачи.

25 сентября стало известно, что в Сосновском районе Челябинской области легковушка с уснувшим водителем врезалась в автомобиль медицинской службы.