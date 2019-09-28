Избирательные участки открылись на президентских выборах в Афганистане

Избирательные участки открылись в день президентских выборов в Афганистане в субботу, 28 октября. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

Всего в выборах принимают участие 15 кандидатов, в том числе действующий президент Ашраф Гани. Ранее в его поддержку выступили также два кандидата, которые снялись с голосования.

По данным Министерства внутренних дел, почти 72 тыс. сотрудников сил безопасности будут обеспечивать безопасность выборов.

Независимая избирательная комиссия объявила ранее, что голосование начнется в 7:00 и закончится в 15:00, но будут учитываться только биометрически подтвержденные голоса.

Выборы проходят на фоне терактов. 2 сентября в элитном районе Кабула также произошел взрыв. А 17 сентября серия взрывов прогремела в афганской провинции Парван на предвыборном митинге в поддержку Гани.

После тех терактов, ответственность за которые взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Талибан», Гани не изменил решение провести выборы, запланированные на 28 сентября.