Прямой эфир

Избирательные участки открылись на президентских выборах в Афганистане

0
Фото: Global Look Press/Rahmatullah Alizadah
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Избирательные участки открылись в день президентских выборов в Афганистане в субботу, 28 октября. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

Под грохот терактов: Афганистан избирает нового президента
Главной задачей главы государства станет решение проблемы с талибами

Всего в выборах принимают участие 15 кандидатов, в том числе действующий президент Ашраф Гани. Ранее в его поддержку выступили также два кандидата, которые снялись с голосования.

По данным Министерства внутренних дел, почти 72 тыс. сотрудников сил безопасности будут обеспечивать безопасность выборов.

Независимая избирательная комиссия объявила ранее, что голосование начнется в 7:00 и закончится в 15:00, но будут учитываться только биометрически подтвержденные голоса.

Выборы проходят на фоне терактов. 2 сентября в элитном районе Кабула также произошел взрыв. А 17 сентября серия взрывов прогремела в афганской провинции Парван на предвыборном митинге в поддержку Гани.

После тех терактов, ответственность за которые взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Талибан», Гани не изменил решение провести выборы, запланированные на 28 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взрыв в Афганистане унес жизни семи человек
Более 20 человек погибли при взрыве на митинге в Афганистане

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019