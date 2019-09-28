Прямой эфир

Человека-паука вернули в киновселенную Marvel

0
Фото: WDSSPR
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студия Marvel сможет спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке благодаря тому, что компании Disney и Sony заключили сделку. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Отец историй: Стэн Ли ушел, остались его супергерои
Умер создатель Человека-паука, Халка и Людей Икс

Глава компании Marvel Кевин Файги рассказал, что очень рад возможности продолжить работу над персонажем. Фильм планируется к выходу 16 июля 2021 года, передает «Газета.ру».

О том, что Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel, стало известно 21 августа. По данным издания, Disney требует, чтобы будущие фильмы о Человеке-пауке были с финансированием 50/50 между студиями, однако Sony не согласна с этими условиями и не хочет делиться своей частью франшизы.

В начале сентября стало известно, что компания Sony Pictures разорвала сделку с Marvel, поскольку обе стороны не смогли прийти к финансовому соглашению. Тогда было объявлено, что персонаж больше не появится в киновселенной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поклонники Человека-паука приготовились «штурмовать» Sony Pictures
Disney установила новый мировой рекорд

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019