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Disney установила новый мировой рекорд

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Ying
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Американская кинокомпания The Walt Disney Company установила новый мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам. Об этом 29 июля пишет Quartzy.

По данным издания, самым прибыльным в 2019 году для компании стали фильмы «Мстители: Финал», «Капитан Марвел» и «Аладдин». Как пишет «Газета.ру», каждая лента в мировом прокате заработала больше $1 млрд. К июлю текущего года Disney заработал $7,67 млрд, тем самым установив рекорд среди кинокомпаний со всего мира по ежегодным доходам.

Как пишет REGNUM, сумма сборов фильма «Король Лев» уже достигла отметки в $1 млрд, а подобных показателей компания добилась лишь в середине 2019 года, когда впереди остается еще пять месяцев. Disney установила еще один рекорд — ее доход от проката фильмов вне США составил уже $5,09 млрд.

Предыдущий рекорд компании по кассовым сборам был зафиксирован в 2016 году, когда The Walt Disney Company заработала $7,61 млрд.

22 июля кинокритик Давид Шнейдеров назвал успех ремейка «Короля Льва» в России предсказуемым.

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