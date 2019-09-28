В Шотландии продают необитаемый остров

Если вы мечтали о собственном острове — есть бюджетный вариант. Правда, он в Шотландии, в устье реки Ферт-оф-Лорн — и эту местность трудно назвать курортом. Хотя, может это даже к лучшему.

Предлагается 90 акров — это 36 га необитаемых пастбищ, нетронутую природу, полное отсутствие электричества и дорог – все вместе £125 тыс. фунтов. Это около 10 млн рублей. Бонусом прилагается полуразрушенный коттедж и пещеры древних людей, где, как говорят, и жил бывший хозяин острова.

Не так уж и дорого — за полное спокойствие. Президент Трамп как-то хотел заполучить у Дании Гренландию — может этот вариант его тоже устроит?