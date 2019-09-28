«Для «Витязя» каждый матч — это тест»

Подольский «Витязь» — пока главная сенсация сезона КХЛ. Сейчас подмосковная команда лидирует в регулярном чемпионате, в первых 10 матчах проиграв всего один раз. 28 сентября ей предстоит домашняя встреча с магнитогорским «Металлургом».

Одним из ключевых хоккеистов на старте сезона в составе «Витязя» стал новичок команды Святослав Гребенщиков. Он является воспитанником системы петербургского СКА, но сыграл за эту команду в КХЛ лишь три матча, а наибольшая практика в этой лиге у него была в позапрошлом сезоне в составе «Сочи» — 33 игры. Переехав минувшим летом в Подольск, 25-летний форвард совершил прорыв: шесть голов в 10 встречах.

После вторничной победы в овертайме (1:0) над екатеринбургским «Автомобилистом» Святослав Гребенщиков дал интервью «Известиям», в котором оценил игру команды и поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Магниткой».

— За счет чего «Витязь» так долго продолжает победную серию?

— Я думаю, после каждого выигранного матча команде приходит уверенность. Играем более спокойно, не делаем отбросов шайбы.

— Последние победы над топ-клубами СКА (4:2) и «Автомобилистом» были особенно сложными?

— Все соперники, с которыми играли, были сильными. Не могу сказать, что кто-то хуже, кто-то лучше. Проходных соперников нет.

— На нынешний «Витязь» впервые обратили внимание в августе, когда он разгромил со счетом 5:0 действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА на Кубке мэра Москвы. Тогда шутили, что теперь главный приз КХЛ можно в Подольск отправлять. Получается, накаркали?

— Было бы хорошо, если бы так накаркали (смеётся).

— После вашей выездной победы над «Металлургом» (2:0) у него поменялся главный тренер — Йозефа Яндача сменил Илья Воробьев. Что теперь ждать от встречи с «Магниткой»?

— Думаю, после того как поменялся тренер, они будут стараться больше доказывать свой уровень. Поэтому сейчас у нас основная задача восстановиться, отдохнуть, рассмотреть свои ошибки в прошлых матчах и готовиться к следующим встречам без всякого расслабления. Неважно, как мы до этого сыграли с «Магниткой».

— Готовы к тому, что теперь все соперники в КХЛ будут на «Витязь» максимально настраиваться как на лидера «регулярки»?

— Мы тоже не лыком шиты. Тоже будем на всех настраиваться. Ни у кого не произойдет расслабления. И будем относиться ко всем соперникам максимально серьезно.

— Предстоящий на следующей неделе матч с ЦСКА будет серьезным тестом для «Витязя»?

— Мне кажется, для нас каждый матч — это тест. Повторюсь, нет слабых соперников. Вы же видите, какие бывают итоги. В основном все выигрывают и проигрывают с минимальными отрывами. Каждый матч для нас самый важный. Нет такого, что делим игры на значимые и не значимые. Каждого соперника тщательно разбираем и от многих ждем опасности.

— Как вам удалось так быстро вписаться в игру «Витязя» за предсезонку и впервые заявить о себе в КХЛ?

— Еще рано говорить, что я вписался. Надо продолжать стараться приносить пользу «Витязю». Даже если где-то не получается забивать столько же, сколько в предыдущих матчах, значит, надо больше играть на команду, помогать ей в рабочих моментах, брать на себя черновую работу.