«Пусть топ-клубы нас боятся — мы их не боимся»

Подольский «Витязь» сенсационно лидирует в регулярном чемпионате КХЛ. Подмосковный коллектив в 10 стартовых матчах проиграл лишь однажды. За последнюю неделю команда одолела два топ-клуба — петербургский СКА на выезде (4:2) и «Автомобилист» из Екатеринбурга дома в овертайме (1:0). Уже в субботу ей принимать на своем льду магнитогорский «Металлург».

В интервью «Известиям» президент «Витязя» Михаил Головков прокомментировал успехи команды и оценил первые результаты работы нынешнего главного тренера Михаила Кравеца.

— Команда сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном?

— Да. За время сборов пытались поменять психологию. И добились этого. В результате сейчас ребята никого не боятся на льду, играют в свою игру. Это дает результат.

— Вы сделали неочевидный кадровый ход, подписав контракт с находившимся без клуба Евгением Артюхиным. Он из-за травмы пропустил часть предсезонки и старт сезона. Сейчас устраивает его игра?

— Женька провел только три матча. Но с каждой игрой он выглядит всё лучше и лучше. И с «Автомобилистом» он здорово действовал. Показывал настоящую силовую игру — то, что от него требует тренерский штаб. Но думаю, Артюхин будет еще добавлять и добавлять. То, что мы хотим от него, он старается выполнять и уже близок к своему оптимальному состоянию.

— Готовы к тому, что топовые соперники уровня ЦСКА и СКА теперь будут по-другому на вас настраиваться и избегать недооценки «Витязя»?

— Что поделаешь... Хорошо, пусть они настраиваются на нас. Мы тоже будем настраиваться. Пусть они нас боятся — мы их не боимся.

— В конце прошлого сезона вы были недовольны тем, что «Витязь» проиграл большую часть последних матчей регулярного чемпионата и опустился на восьмое место, попав в первом раунде плей-офф на ЦСКА. Сейчас есть цель закончить «регулярку» в топ-6 Западной конференции и избежать попадания на красно-синих и СКА?

— Да нет. Выходим на каждую игру с одной целью — победить. Бьемся во всех встречах. Настраиваемся на каждый матч и не думаем, какое место занимать в регулярном чемпионате.

— Многие отмечают, что в этом сезоне КХЛ стала менее предсказуемой, а СКА перестали бояться. У вас по матчу в Питере сложилось такое впечатление?

— Это здорово, что нет непобедимых, а КХЛ выравнивается. Все же хотят, чтобы были борьба и конкуренция. Это замечательно. При этом по нашему матчу в Питере я бы не сказал, что СКА стал слабее. Наоборот, это по-прежнему отличная команда. То, что она сейчас где-то проигрывает, не страшно. Всё еще впереди. А то, что команды выравниваются, можно только приветствовать. Идет такая борьба, все об этом пишут и говорят — и журналисты, и болельщики. Мне кажется, все только этого и ждут, чтобы была такая конкуренция.

— Уже год, как на арене в Подольске уменьшили размер площадки. Это положительно сказывается на игре «Витязя»?

— Мне кажется, маленькие площадки вообще положительно сказываются на зрелищности. Где бы мы ни играли, что в канадских, что в финских коробках, хоккей более динамичный и контактный. На мой взгляд, все этим довольны.

— Весной, когда назначали Михаила Кравеца главным тренером, было много других кандидатов?

— Сейчас уже, наверное, нет смысла говорить о кандидатах. Главное, что Михаил Григорьевич своим трудом доказывает, что ему всё по плечу. Желаем ему удачи.

— Почему рискнули доверить работу главным тренером в КХЛ человеку, не имевшему такого опыта?

— Но опыт тренерский у него всё равно есть. Да, не возглавлял клубы КХЛ, но уже показал себя и в МХЛ, и в ВХЛ. И на уровне КХЛ работал помощником, будь то СКА или «Сочи». Поэтому опыта у него достаточно. А то, что не работал на высшем уровне... Вот сейчас он доказывает, что всё приходит.