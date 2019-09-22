«Если играть по заданию, всё получается»

Во вчерашнем матче против рижских одноклубников (4:1) московское «Динамо» впервые в сезоне первым забросило шайбу. В предыдущих восьми встречах подопечные Владимира Крикунова неизменно оказывались в роли отыгрывающихся, но в четырех случаях в итоге побеждали.

Большую роль в субботнем успехе против рижан сыграл вратарь Иван Бочаров, пропустивший лишь одну шайбу в концовке встречи. В этом сезоне 24-летний голкипер является основным у бело-голубых, но дважды подвергался ротации. Сначала его заменял легендарный ветеран «Динамо» Александр Ерёменко, а в четверг против петербургского СКА (0:2) впервые в карьере сыграл в КХЛ Георгий Кузнецов.

После победы над рижским «Динамо» Бочаров дал интервью «Известиям», в котором прокомментировал успех и рассказал о принципах распределения игрового времени среди вратарей команды.

— За счет чего «Динамо», наконец, удалось забить первым?

— Не знаю. На самом деле я тоже об этом думал, когда первыми забили. Наконец-то это случилось. Подумал, что уж точно должны выиграть, довести матч до победы. Первыми всегда удобно забивать. У тебя появляется преимущество — можно играть по счету.

— Тяжело было постоянно отыгрываться по ходу встреч?

— Да нет, не сильно. Я верю в ребят. Если играем по заданию, всегда всё получается. Есть моменты для взятия ворот — иногда их реализовываем, иногда нет. Многое зависит от реализации.

— На матч с Ригой был особая просьба от тренеров постараться как можно дольше не пропускать?

— Конечно, никто не думает о том, забьем мы первыми или пропустим первыми. Перед матчами нам всегда показывают видео, разбираем соперников и стараемся учитывать все нюансы. Рижане хорошо двигаются в зоне атаки, и в этот раз наши ребята хорошо выполнили свою работу по нейтрализации сильных сторон противника.

— В предыдущем матче против СКА за «Динамо» в воротах дебютировал Георгий Кузнецов. Вы как-то подбадривали его перед этой игрой?

— Я тогда был вне состава. Утром в день матча пожелал ему удачи, чтобы сильно не переживал, играл до конца независимо от счета. Кузнецов уже достаточно взрослый парень. Ему 21 год. Это не 17 и не 18. Ему особо ничего не надо подсказывать — просто нужно подбодрить. Для этого есть тренер вратарей, который разбирает соперника, объясняет, кто у него самые опасные игроки, как они действуют в большинстве. Всё это у нас всегда анализируют.

— Вам заранее говорят, как в ближайших матчах будут проводить ротацию вратарей?

— Нет, мы узнаем за день до матча. Раньше не знаем. То есть у нас нет расписания на весь сезон и даже на ближайшие матчи. На будущую игру мы только за день всё узнаем.

— То есть у вас не так, как в «Витязе», где пока строго по два матча подряд играют Александр Самонов и Илья Ежов?

— В прошлом сезоне мы играли также «два по два». Когда команду возглавил Владимир Васильевич, вначале я побольше играл, а потом мы с Ерёменко чередовались через два матча. Все были в тонусе и достаточно отдыхали. В этом сезоне пока не так играем. А как будет дальше, я не знаю.