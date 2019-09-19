«Играть хорошо с самого начала нам мешает стеснение»

Сегодня московское «Динамо» примет на своем льду петербургский СКА. К матчу с одним из самых сильных и принципиальных соперников в КХЛ бело-голубые подходят на фоне противоречивого старта в чемпионате — четыре победы в семи матчах. Подопечные Владимира Крикунова выиграли все домашние встречи и проиграли все выездные.

Но даже на своем льду ни одна игра не далась динамовцам легко. Первой команда в этом чемпионате еще не забивала. В стартовой домашней серии бело-голубые позволили открыть счет нижегородскому «Торпедо», минскому «Динамо» и московскому «Спартаку», но во всех случаях победили со счетом 3:2. Первые два матча были выиграны в основное время, а третий — в овертайме.

Вторая домашняя серия стартовала во вторник матчем с «Адмиралом». И там динамовцы поставили себя в еще более сложное положение, горя 0:2 в середине второго периода. Но в итоге победили со счетом 4:2. Перелом в игру внес первый гол Вячеслава Кулёмина. Это уже не первая важная шайба 29-летнего нападающего в плохо складывающемся матче — ранее он отличился в играх с «Торпедо» и минским «Динамо».

После встречи с «Адмиралом» в беседе с «Известиями» Вячеслав Кулёмин прокомментировал свою результативность, объяснил причины неудач бело-голубых в первых периодах и поделился ожиданиями от противостояния со СКА.

— Уже привыкли забивать важные голы в неудачно складывающихся матчах?

— Конечно, забивать всегда приятно. Буду стараться продолжать делать то же самое. Но повторю то, что уже говорил, — главное, команда опять выиграла. Хотя мы в очередной раз проспали начало встречи. Проснулись только через полтора периода. В середине второй двадцатиминутки добавили и показали, что умеем играть. Не знаю, почему так не делаем с самого начала. Может быть, излишнее стеснение. Появились скорости, забили один гол. После чего во втором перерыве серьезно поговорили в раздевалке — не без этого. В третьем периоде снова прибавили, забросили хорошие шайбы. В общем, можем играть, но пока не излечили болезнь, которая мешает нормально играть с самого начала матча.

— Вы говорите, что опять проспали начало игры. Но в прошлых встречах «Динамо» просыпалось гораздо раньше. Сейчас сделало это только при счете 0:2. Команде становится скучно, когда всё легко?

— Да, хотим наоборот — просыпаться раньше. А получилось, что сделали это даже позже. Может быть, смена обстановки после выездной серии сказалась. Тем более давно не играли — целых четыре дня. Но хорошо сыграли вторую половину матча, победили, и психологически стало полегче. Будем работать дальше.

— Что сказал Владимир Крикунов во втором перерыве?

— Главный тренер попросил быть активнее, как в концовке второго периода. Надо было играть без прокатов. Много до этого позволяли сопернику прокатываться мимо, на улитках. А дальше начали действовать в силовой манере, и тут же пошли моменты, броски. Надо так с самого начала. Возможно, нам мешает то, что сейчас только старт сезона, мы вкатываемся. Хотелось бы, чтобы все эти проблемы остались в прошлом. Дальше будем стараться с самого начала показывать хороший хоккей.

— Такая волевая победа накануне матча против СКА важна психологически?

— Конечно, каждая победа в психологическом плане важна. Любой организм будет на подъеме. Особенно после столь неудачного выезда, какой был у нас. А перед СКА можно сказать, что ты будешь биться в любом случае. Всё-таки этот соперник — настоящий гранд. Интересная игра будет.

— Нет ощущения, что СКА в нынешнем сезоне уже не так непобедим, как раньше?

— Я бы не сказал так. Сейчас ведь только начало сезона — прошло всего две недели со старта чемпионата. Некоторые берут с места в карьер, а кто-то постепенно вкатывается. Посмотрите на ту же «Магнитку», которая тяжело стартовала. Не стоит судить сразу. Все постепенно притрутся друг к другу, и тогда можно будет говорить об уровне команд.