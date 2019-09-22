«В КХЛ надо пробиваться любыми способами»

Во вчерашнем матче между московским и рижским «Динамо» в стартовом составе последних впервые вышел вратарь Максим Третьяк, внук легендарного голкипера Владислава Третьяка. Он заявил о себе в юном возрасте, когда стал выступать за юниорские сборные России, а в 2016 году в качестве запасного в «молодежке» стал бронзовым призером чемпионата мира.

Учитывая громкую фамилию, многие долго ждали дебюта вратаря в КХЛ. Он состоялся в 2016 году в «Адмирале», но в итоге в составе владивостокского клуба Максим за два сезона провел всего пять матчей, отразив 91,3% бросков. С Дальнего Востока Третьяк вернулся в систему ЦСКА, где выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за фарм-клуб армейцев «Звезда».

В 2018 году он прошел предсезонку в составе рижского «Динамо», но в КХЛ получил шанс лишь в концовке встречи с «Сибирью» (3:6), выйдя на замену и пропустив два гола при 14-ти бросках. Максим проиграл конкуренцию Кристарсу Гудлевскису и Тимуру Билялову и снова отправился в «Звезду».

Минувшим летом Третьяк сделал повторную попытку пробиться в основу рижан. Сезон он вновь начал вторым после Гудлевскиса, которого заменил во время разгромного поражения от «Йокерита» (2:7), пропустив три гола.

Наконец, вчера его впервые за три года поставили в стартовом составе в матче КХЛ. Рижане в выездной игре против московских одноклубников долго держали нулевую ничью, но пропустили две шайбы в конце второго периода. А в итоге проиграли со счетом 1:4. После игры Максим Третьяк дал интервью «Известиям», в котором поделился эмоциями от полноценного дебюта за Ригу и сравнил уровень КХЛ и ВХЛ.

— Тяжело было входить в игру после долгого времени без практики в КХЛ?

— Совсем не тяжело было. Надо было выходить и играть. Ничего такого сложного здесь нет — матч регулярного чемпионата КХЛ. Конечно, хотелось победить, помочь команде — это главное. К сожалению, не получилось.

— Почему не получилось додержать нулевую ничью до второго перерыва?

— Не знаю, сейчас ничего не могу сказать. С командой и тренерами разберем игру, сделаем работу над ошибками и будем играть дальше.

— Со времен выступлений за «Адмирал» не отвыкли от КХЛ?

— Нет, не отвык. Я проходил предсезонку в рижском «Динамо» и в этом, и в прошлом году — это был уровень КХЛ. Поэтому от лиги не отвык. Тут игра та же самая, что и в «вышке», только всё быстрее, и ребята более мастеровитые. А так люди одни и те же, шайба одинаковая. Надо просто выходить на лед и как можно более надежно играть, чтобы приносить своей команде победы.

— Со своим дедушкой обсуждали уже прошедший матч?

— Нет, пока еще не связывался с ним.

— У вас не получилось закрепиться в Риге в начале прошлого сезона. Почему этим летом снова рискнули попробовать себя в этом клубе?

— Просто в КХЛ надо уже пробиваться любыми способами. Поэтому ни о чем не думал — просто приехал в Ригу, понимая, что есть вариант закрепиться в сильнейшей лиге. И работал только на это.

— Понимали, что тренеры команды всё равно больше будут доверять Кристарсу Гудлевскису и будете при нем только вторым номером?

— Не думал об этом. С Кристарсом у меня великолепные отношения, и мы оба работаем на благо команды, как и остальные хоккеисты «Динамо». Личные качества тут отходят на второй план.

— С чем связываете неудачный старт команды?

— Не знаю. Мы делаем всё, что можем, стараемся побеждать. Равнодушных в команде нет, работаем дальше, разбираем ошибки и играем.

— Вам объясняли, по какому принципу в этом сезоне будет распределяться игровое время вратарей?

— Никто ничего не говорил. Повторюсь, мы работаем на благо команды. Поэтому ни у кого нет обид, если кто-то играет, а кто-то сидит на скамейке. У нас здоровая конкуренция, никто никому ничего плохого не желает, и каждый думает только о том, как помочь рижскому «Динамо» побеждать.

— Работа с вратарями в Латвии сильно отличается от того, как вас тренировали в России?

— Да нет. В принципе всё одинаково. Всё-таки наши тренеры тоже поиграли в России, в том числе на уровне КХЛ. Все понимают, что нужно делать. Поэтому спокойно работаем и стараемся добиваться положительного результата.