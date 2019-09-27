МВД предложило наказывать за клевету на полицейских в интернете

МВД России подготовило поправки в федеральных закон «О полиции», которые призваны защитить правоохранителей от распространения «порочащих сведений» в интернете. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на федеральном портале нормативных правовых актов.

«В настоящее время назрела необходимость создания механизма реализации социальных гарантий сотрудников полиции», — говорится в пояснительной записке.

Документом предлагается установить административную ответственность за посягательства на неприкосновенность чести и достоинства сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что проект федерального закона разработан по поручению лично министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Новый законопроект должен будет принят в дополнение к принятым ранее поправкам в Кодекс об административных правонарушениях и закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые ужесточают ответственность за распространение клеветнической информации и создают правовую возможность для ограничения доступа к ней. Авторы документа предполагают, что изменения могут вступить в силу уже в январе 2020 года.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке информации, оскорбляющей человеческое достоинство, общественную нравственность, государство или государственные символы.