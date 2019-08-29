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Оскорбленная Киркоровым журналистка отреагировала на скандал на «Новой волне»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Скандал на музыкальном конкурсе «Новая волна» с участием певца Филиппа Киркорова прокомментировала журналистка Ирина Ароян, несколько лет назад подвергшаяся нападкам со стороны артиста.

«Это не мужское поведение. Матом ругаться плохо, что тут еще можно сказать», — заявила она «Ура.ру».

Ранее 29 августа в Сети появилось видео подготовки к очередному дню фестиваля. На кадрах Киркоров возмущался сорванным графиком репетиций — артисту не удалось прогнать свой номер с камерами до выступления. Используя в речи мат, он требовал предоставить ему аппаратуру и грозился сорвать прямой эфир шоу.

«Я пока не отрепетирую сейчас с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем? <…> Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет», — заявил со сцены исполнитель.

Представитель артиста Екатерина Успенская назвала инцидент рабочим моментом — в этот день проходила премьера песни Киркорова, номер к которой является технически сложным, поэтому певцу было важно его отрепетировать. По ее словам, организаторы не рассчитали время до начала шоу, но в итоге всё прошло гладко и конфликт развитие не получил.

Гендиректор конкурса оправдал поведение артиста, сославшись на его перфекционизм и «все эти нервы», а выступление назвал потрясающим, пишет «Газета.ру». Сам же Киркоров произошедшее пока не прокомментировал.

Киркоров оскорбил Ароян в 2004 году на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. Тогда артисту не понравился заданный журналисткой вопрос, после чего он заявил, что его раздражают ее «розовая кофточка» и микрофон.

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