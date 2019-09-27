Deutsche Welle отвергла обвинения ГД во вмешательстве в дела России

Телерадиовещательная компания Deutsche Welle настаивает, что не вмешивалась во внутренние дела России, и рассчитывает, что Москва обеспечит свободную работу ее сотрудникам на территории этой страны. Об этом заявил «Интерфаксу» официальный представитель холдинга Кристоф Юмпельт в пятницу, 27 сентября.

«На своем сегодняшнем заседании в Берлине Совет по вещанию DW обсудил обвинения комиссии Госдумы, приведенные в отчетах агентства», — цитирует агентство ответ Юмпельта. По его словам, после получения исчерпывающей информации от гендиректора телерадиокомпании Питера Лимбурга и подробного изучения Совет по телерадиовещанию решил, что репортаж издания из России «ни в коей мере не является нежелательным».

«В связи с этим Совет по телерадиовещанию отвергает обвинение в том, что DW вмешивался во внутренние дела Российской Федерации», — сказал представитель компании.

Председатель совета Карл Юстен, чьи слова также приводятся в ответе, заявил об ожидании от российских властей обеспечения свободной работы корреспондентов DW в России, без ограничений. «Свободный обмен информацией имеет первостепенное значение, и это включает в себя способность сотрудников Deutsche Welle работать беспрепятственно», — пояснил он.

Радиовещательный совет DW выразил надежду на скорейшее урегулирование данной дискуссии.

Ранее, в пятницу, глава Комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в действиях Deutsche Welle есть признаки вмешательства во внутренние дела Москвы, а само издание имеет признаки иностранного агента. 8 августа МИД России осудил призывы DW к участию в несанкционированных акциях в Москве. Во внешнеполитическом ведомстве также назвали это вмешательством во внутренние дела России.

В свою очередь, в МИД ФРГ заявили, что поддерживают телерадиокомпанию и верят в ее редакционную независимость.

Несанкционированная акция, которой DW посвятила несколько публикаций на русском языке, прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней участвовали более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения.