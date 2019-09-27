Прямой эфир

Транспортная доступность в пяти районах Москвы улучшится с приходом метро

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После ввода в строй нового участка Люблинско-Дмитровской линии московского метро улучшится транспортная доступность в пяти районах города. Об этом 27 сентября сообщили в управляющей компании по строительству новых линий и станций столичной подземки «Мосинжпроект».

Метро 2023: как изменится московский рельсовый транспорт за четыре года
За счет чего столичная «подземка» опередила зарубежных коллег

По словам главы компании Марса Газизуллина, в ходе первого этапа строительства ветка должна быть продлена от станции «Селигерская» вдоль Дмитровского шоссе до пересечения с Савеловским направлением МЖД, пишет НСН.

Длина указанного участка составит порядка 4 км, на нем разместят две станции: «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». Он будет проложен в северных районах столицы.

Второй этап строительства предполагает продление линии до поселка Северный, что улучшит транспортную доступность и строящегося научного кластера «Физтех ХХI».

23 сентября мэр столицы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Лефортово».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Станцию «Лефортово» БКЛ стилизуют под старинный дворец
Станцию метро «Стахановская» в Москве оформят в стиле конструктивизма

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019