Транспортная доступность в пяти районах Москвы улучшится с приходом метро

После ввода в строй нового участка Люблинско-Дмитровской линии московского метро улучшится транспортная доступность в пяти районах города. Об этом 27 сентября сообщили в управляющей компании по строительству новых линий и станций столичной подземки «Мосинжпроект».

По словам главы компании Марса Газизуллина, в ходе первого этапа строительства ветка должна быть продлена от станции «Селигерская» вдоль Дмитровского шоссе до пересечения с Савеловским направлением МЖД, пишет НСН.

Длина указанного участка составит порядка 4 км, на нем разместят две станции: «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». Он будет проложен в северных районах столицы.

Второй этап строительства предполагает продление линии до поселка Северный, что улучшит транспортную доступность и строящегося научного кластера «Физтех ХХI».

23 сентября мэр столицы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Лефортово».