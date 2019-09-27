Сотрудники московского метро спасли упавшего на пути котенка

Сотрудники московского метрополитена спасли прыгнувшую на рельсы кошку на станции «Трубная». Животное было напугано, но не пострадало.

Инцидент произошел вечером накануне, 26 сентября, пишет «РИА Новости». Котенка по кличке Снегурочка перевозили в сумке, кошка смогла выбраться и прыгнула на пути.

Машинист поезда, въезжавшего на станцию, остановил состав. Животное достали и вернули владелице.

Сотрудники метро напомнили, что перевозить животных разрешается только в специальных сумках или клетках. Практика показывает, что также необходимо проверять, насколько плотно они закрыты, отметили в пресс-службе.

В августе стало известно, что коты Кузя и Мурис, живущие в рижском парламенте, будут вынуждены переехать. Животных около десяти лет назад принес из приюта бывший мэр города Нил Ушаков, и они обитали в его кабинете. Однако новый градоначальник Олег Буров страдает аллергией на животных.