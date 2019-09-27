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Сотрудники московского метро спасли упавшего на пути котенка

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Фото: vk.com
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Сотрудники московского метрополитена спасли прыгнувшую на рельсы кошку на станции «Трубная». Животное было напугано, но не пострадало.

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Инцидент произошел вечером накануне, 26 сентября, пишет «РИА Новости». Котенка по кличке Снегурочка перевозили в сумке, кошка смогла выбраться и прыгнула на пути.

Машинист поезда, въезжавшего на станцию, остановил состав. Животное достали и вернули владелице.

Сотрудники метро напомнили, что перевозить животных разрешается только в специальных сумках или клетках. Практика показывает, что также необходимо проверять, насколько плотно они закрыты, отметили в пресс-службе.

В августе стало известно, что коты Кузя и Мурис, живущие в рижском парламенте, будут вынуждены переехать. Животных около десяти лет назад принес из приюта бывший мэр города Нил Ушаков, и они обитали в его кабинете. Однако новый градоначальник Олег Буров страдает аллергией на животных.

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