Татуированный лысый кот пропал на Урале

На Урале пропал татуированный лысый кот породы сфинкс по кличке Бес. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в четверг, 19 сентября.

Хозяин кота, боксер Рустам Шафиев сообщил о пропаже питомца на своей странице в Instagram.

По его словам, кот сбежал во время поездки на отдых под Екатеринбургом.

Отмечается, что кот был известен своими уголовными татуировками — на его груди красовались восьмиконечные звезды и веер из карт, а на спине — женское лицо.

В апреле стало известно, что татуировки на лице рэпера Face (Иван Дремин) не позволили ему пройти медкомиссию, поскольку врачи сошли, что они являются признаком психического расстройства.