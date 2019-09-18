Милонов предложил запретить подросткам делать себе татуировки

Запретить несовершеннолетним делать себе татуировки призвал депутат Госдумы Виталий Милонов. С таким предложением он обратился к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой.

Депутат заявил, что на его имя поступает огромное количество обращений от избирателей, в которых говорится о данной проблеме.

«Заявители сообщают, что по улицам городов ходят 16-17-летние дети, с ног до головы «забитые» изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера», — цитирует Милонова «РИА Новости».

По мнению парламентария, делать несовершеннолетним татуировки следует запретить на законодательном уровне, поскольку они негативно влияют на писхику подростков.

23 июля сообщалось, что у подавляющего большинства россиян (88%) никогда не было татуировок, при этом более половины респондентов (58%) нейтрально относятся к их обладателям.