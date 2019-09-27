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Мининфраструктуры Украины выступило против прекращения ж/д сообщения с Россией

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий выступил против полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом украинский министр заявил в интервью с «Европейской правдой».

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По его словам, это нарушает международные договоры. «В ВТО пятая статья говорит о том, что должен происходить транзит, и ни одна из сторон-подписантов не должна ограничивать это транзитное право или блокировать его», — пояснил Криклий.

За восемь месяцев 2019 года по железным дорогам, связывающим две страны, было перевезено 7,7 млн т грузов, направлявшихся транзитом через Украину. Оплата за это составила 3,5 млрд гривен ($144,5 млн.), добавил министр.

Пассажирские перевозки в Россию также остаются прибыльными, напомнил он. «Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые всё равно вынуждены ездить туда (в Россию. — Ред.) по разным причинам. Так они будут ездить через Белоруссию», — заключил Криклий.

При этом, говоря об авиасообщении между странами, министр отметил, что возобновлять его пока рано.

13 июля в правительстве Украины признали невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией из-за наличия транзитных обязательств перед ЕС.

Между Россией и Украиной после событий весны 2014 года и до настоящего времени нет прямых поездов российского формирования. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва–Кишинев–Москва с остановкой.

Остальные поезда, соединяющие две страны, принадлежат «Украинским железным дорогам» и странам СНГ. С октября 2015 года по инициативе Киева между странами полностью прекратилось и авиасообщение. Исключением являются только перелеты, необходимые для обеспечения действий миссий международных организаций.

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