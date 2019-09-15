Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог

Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны. Об этом заявил бывший замминстра инфраструктуры Украины Александр Кава в эфире YouTube-канала «CapitalTV».

По его словам, программой приватизации занимаются люди, которые не понимают, как именно работает железнодорожный транспорт, а также не учитывают европейский опыт. Кава выразил уверенность, что при одобрении проекта приватизации, Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта, цитирует политика «РИА Новости».

Бывший чиновник напомнил, что в латиноамериканских странах попытка приватизации уже проводилась и это привело к демонтажу до двух третей железнодорожной сети и прекращению пассажирского движения. В Европе железнодорожная инфраструктура находится в собственности государства и в большинстве стран государственный перевозчик доминирует на рынке.

4 сентября на первой встрече с правительством страны Зеленский заявил о приватизации госпредприятий. По его поручению в ближайшие полгода не менее 500 малых госпредприятий получат новых собственников. Реструктуризации подвергнутся «Украинские железные дороги».

По словам главы государства, следует либерализировать рынок локомотивной тяги. Речь идет о появлении частных железнодорожных компаний. Согласно одному из вариантов реформы, в собственности государства останется только железнодорожное полотно.

20 июня сообщалось, что изношенность парка пригородных поездов на Украине составляет более 90%. Компания призвала депутатов Верховной рады скорректировать бюджет и выделить уже в этом году 7,1 млрд гривен ($268 млн) на обновление подвижного состава.