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WWF и «Одноклассники» устроят акцию в честь Дня тигра

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Фото: TASS/ZUMA
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) проведет масштабную акцию, приуроченную к Дню тигра.

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В социальной сети «Одноклассники» представители фонда разместили образовательные ролики о жизни амурского тигра и видеозаписи с фотоловушек, а 29 сентября в группе WWF России можно будет увидеть трансляцию парада из Владивостока, посвященного этому зверю. Парад начнется в 12:00 по местному времени (5:00 мск).

Кроме того, пользователи «Одноклассников» смогут посмотреть фильм «Букварь следопыта», в котором наглядно показывается, каким образом в России происходит учет амурских тигров. В фильме «История тигрят» зрителям расскажут о том, как легко может разрушиться тигриная семья.

День тигра отметят в последнее воскресенье сентября. Праздник появился в 2000 году во Владивостоке, его цель — напомнить жителям Дальнего Востока и России о важности сохранения популяции амурского тигра на планете.

Социальная сеть «Одноклассники» регулярно поддерживает проекты фонда WWF — так, в 2018 году, в День экологического долга компании запустили на платформе «Одноклассников» совместный тест, с помощью которого пользователи могли узнать, какое влияние они оказывают на Землю.

В конце июля эксперты обсудили защиту популяции тигров на пресс-конференции в МИЦ «Известия». В ходе нее отмечалось, что в дикой природе сохранилось не более 5 тыс. особей тигра, и это число продолжает постоянно сокращаться. Зверь занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации.

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