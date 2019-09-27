Комитет Госдумы по энергетике обсудил Парижское соглашение по климату

Комитет Государственной думы по энергетике провел круглый стол на тему «Парижское соглашение: экономико-правовые аспекты влияния на топливно-энергетический комплекс». Открыл обсуждение председатель комитета Павел Завальный, который напомнил, что на этой неделе Россия приняла Парижское соглашение по климату.

«По мнению Завального, Россия ведет себя климатически ответственно, и принятие Парижского соглашения в очередной раз подтверждает эту ответственность», — отмечается в сообщении на сайте комитета, опубликованном в пятницу, 27 сентября. По словам главы комитета, 44% выбросов парниковых газов в мире приходятся на Китай, США, Индию и Бразилию.

Россия находится на пятом месте этого списка с 3% эмиссии, отметил он. Однако одновременно РФ мировой лидер по снижению выбросов на 49% в период с 1990 по 2017 годы.

«Для сравнения, Евросоюз, занимающий второе место, за этот же период сократил эмиссию парниковых газов на 24,5%», — привел он пример. 75% выбросов парниковых газов приходится на четыре отрасли российской экономики — электрогенерацию, нефтегазодобычу, транспортный сектор и металлургию, пояснил Завальный.

Как он уточнил, общий энергобаланс станы является «чистым», так как в нем доминирует природный газ, атомная энергия и гидроэнергетика.

Первый заместитель председателя комитета Сергей Есяков озвучил список наиболее спорных вопросов, связанных с принятием Россией Парижского соглашения. Среди них — потенциал документа как инструмента влияния на мировую климатическую политику, механизмы, предлагаемые Соглашением, их обязательность, эффективность и риски для российской экономики и энергетики, корректность применяемых систем оценки выбросов, необходимые изменения в законодательную базу страны. Он указал на важность учета позиции топливно-энергетического комплекса (ТЭК) при принятии решений, с учетом его вклада во внутренний валовой продукт и бюджет страны.

Важность принятия Соглашения очевидна, добавила статс-секретарь — заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко.

Документ даст России возможность влиять на принятие решений по климату в мировом масштабе и участвовать в механизмах устойчивого развития, подчеркнула она. Российская доктрина энергетической безопасности указывает на недопустимость ущемления интересов стран-производителей энергоресурсов при реализации международной климатической политики, напомнила Бондаренко. «Россия будет четко отстаивать свои интересы на всех площадках», — отметила она.

Советник Департамента международных организаций МИД России Инна Романченко подчеркнула, что при подготовке к принятию Соглашения Россия отстаивала приоритеты национальной политики в сфере энергобезопасности, энергоэффективности, с учетом возможностей и приоритетов развития российской экономики.

Руководитель проектного офиса Минприроды России по реализации федерального проекта «Чистая страна» Вадим Петров со своей стороны заявил, что Россия не просто способна легко достичь целевых показателей Соглашения и выполнить взятые на себя обязательства, но и уже обогнала по снижению выбросов все остальные страны, участвующие в нем. По его мнению, участие в Соглашении окажет позитивное влияние на экономику страны через ускорение технологической модернизации, увеличение доли несырьевого экспорта и повышение энергетической эффективности.

Также принятие Соглашения поможет привлечь иностранные инвестиции в российскую экономику и развития «зелёных» технологий. Однако документ содержит и риски для российской экономики, связанные с предполагаемыми механизмами введения «углеродного сбора», системы торговли квотами и создания «безуглеродных зон», обратил внимание Петров.

Такие механизмы могут нанести ущерб экономикам, в структуре экспорта которых преобладает продукция ТЭК. Опасения вызывает отсутствие единой системы и методологии оценки масштабов выбросов, подчеркнул он.

Представители компаний ТЭКа и отраслевых экспертных институтов рассказали о ведущейся отраслью работе в части снижения выбросов, а также высказали серьезные опасения, связанные с предлагаемыми и самим Соглашением, и разрабатываемым законопроектом механизмами.

Участники дискуссии выразили сомнения в потенциальной эффективности этих механизмов. «При этом такая конструкция регулирования с квотированием и сборами за выбросы парниковых газов создает неопределенность для инвесторов, ограничивая возможность реализации планов по расширению и созданию новых производств в ключевых отраслях экономики, включая ТЭК», — отмечается на сайте комитета.

Это будет препятствовать обеспечению темпов экономического роста на уровне выше среднемирового и реализации национальных проектов, отметили участники обсуждения При этом существуют более мягкие меры снижения количества выбросов парниковых газов, требующие меньших затрат на единицу сокращения выбросов, но обладающие значительным потенциалом.

По итогам острой дискуссии будут сформулированы рекомендации в адрес профильных органов власти.

В понедельник, 23 сентября, глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату. По его словам, для России важно участие в процессе регулирования изменения климата. Проблемы с климатом разрушают баланс экологии, повышают риск развития сельского хозяйства и угрожают безопасности людей, отметил он.

22 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин готов официально присоединиться к Парижскому соглашению по климату 2015 года. Отмечается, что российский лидер утвердил решение по документу, оформив его как распоряжение правительства.