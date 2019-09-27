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В Швеции арестовали российского капитана севшего на мель судна

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Фото: marinetraffic.com
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Суд арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель в Швеции . Об этом 27 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на консула-советника генконсульства РФ в Швеции Надежду Пронину.

Капитан останется под стражей до начала суда.

По словам Прониной, капитан также подтвердил, что за несколько часов до инцидента принимал алкоголь, а именно «выпил немного пива».

25 сентября сообщалось, что грузовое судно с российскими моряками село на мель в Швеции. По данным береговой охраны, капитан уснул во время управления, возможно, он был в нетрезвом состоянии. Судно следовало под флагом Гибралтара из российского города Светлый (Калининградская область) в шведский Линчёпинг. Все семеро членов экипажа — россияне. Их состояние морские власти Швеции оценили как удовлетворительное. Повреждений судна не зафиксировали.

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