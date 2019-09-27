В Южно-Сахалинске установят 1,3 тыс. камер видеонаблюдения до конца года

В Южно-Сахалинске в рамках программы «Безопасный город» до конца года установят 1,3 тыс. камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Как отметил министр цифрового развития и связи региона Дмитрий Мажарин, во дворах города уже установлены 300 камер. Система «Умный город» будет в онлайн-режиме передавать информацию о правонарушителях в полицию. Опыт Южно-Сахалинска планируют распространить на все муниципалитеты региона, заявил глава ведомства.

По информации ИА SakhalinMedia, программу «Безопасный город» реализуют в Сахалинской области с 2014 года. Она позволяет оперативно информировать городские службы и силовые структуры о том, что происходит в городе. Также система задействована в работе ЕДДС.

В августе сообщалось, что в Южно-Сахалинске появится система интеллектуального видеоконтроля обстановки выездов и въездов в город. На эти цели выделят до 95,2 млн рублей.