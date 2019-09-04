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Видеонаблюдение организуют на набережной в Симферополе из-за вандалов

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В Симферополе решили установить камеры видеонаблюдения на набережной реки Салгир после ее капремонта. Как отмечает пресс-служба администрации, это необходимо для борьбы с вандалами.

«Информация с этих камер будет поступать сразу в единую диспетчерскую службу города, которая в постоянной связи работает с министерством внутренних дел», — пояснила глава города Наталья Маленко. По ее словам, администрация уже обратилась в правоохранительные органы с просьбой усилить патрулирование набережной из-за участившихся случаев вандализма, передает Крыминформ. Сейчас чиновники обсуждают установку камер в городских парках и популярных общественных пространствах.

Ранее стало известно, что в 2020 году власти Симферополя планируют приступить к ремонту так называемой лестницы любви. Считается, что во времена средневековья здесь располагался дозорный пункт, с которого открывался вид на долину реки Салгир. Лестница из более чем 130 ступеней связывает микрорайон Старый город с улицей Воровского.

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