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Централизованная система видеонаблюдения появится в Мурманской области

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В Мурманской области планируют создать централизованную систему видеонаблюдения. Работы начнутся в 2020 году. Об этом стало известно в ходе заседания антитеррористического комитета.

«У нас в плане стоит активизация этой работы в 2020 году. Система будет внедряться с видеоаналитикой, а в ключевых точках — с технологией распознавания лиц», — цитирует врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ИА «Би-порт».

Как рассказала на заседании министр образования и науки региона Ирина Ковшира, практически все школы области оснащены системами видеонаблюдения, в пяти городах образовательные учреждения имеют охрану.

Андрей Чибис отметил, что многие избирательные участки будут работать на базе образовательных учреждений. По его словам, в связи с этим у правительства есть планы по внедрению и развитию централизованной системы видеонаблюдения в масштабах региона.

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