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Художник превратил в инсталляцию скульптуру без головы в Петербурге

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Камера вместо головы венчает статую на стене петербургского дома Кирилловых начала XX века. Оказалось, что это не акт вандализма, а работа художника с псевдонимом Lonesome grass, который сам опубликовал фотографии в соцсетях.

Как говорится в Instagram, инсталляция с названием «Пугало» высмеивает стремление современного общества к безопасности и установке повсюду многочленных камер видеонаблюдения, которые по факту довольно редко служат защите жителей, передает телеканал «78».

Голову статуи в 2017 году похитил мужчина, которому не понравилось выражение лица скульптуры. Доходный дом В.С. и Е.П. Кирилловых находится в Петроградском районе на Большой Пушкарской улице, 3. Угловое здание имеет два фасада, построенных в разное время. Левая часть здания создана в 1900 году архитектором Н.А. Бреевым, правое крыло — техником-строителем Д.Г. Фомичевым в 1908 году.

Добавим: до ноября в Санкт-Петербурге на станциях «Садовая», «Пионерская», «Черная речка» и «Спортивная» появится «интеллектуальное» видеонаблюдение.

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