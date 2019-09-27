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Два ребенка погибли при пожаре в Самарской области

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В Самарской области проводится проверка по факту пожара в многоквартирном доме. После ликвидации горения были обнаружены тела двух детей.

Пожар произошел в здании по улице Короткой в Чапаевске. По данным МЧС, возгорание охватило площадь около 15 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 18 человек, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на «Волга Ньюс».

Пожар был ликвидирован менее чем за час. Во время тушения были обнаружены тела двух детей. Причина смерти несовершеннолетних, а также обстоятельства возникновения пожара будут установлены в ходе экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области в результате пожара погибли четыре человека.

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