Четыре человека погибли при пожаре в Тамбовской области

Пожар произошел в частном доме в селе Дмитриевщина Рассказовского района Тамбовской области. Как сообщило управление МЧС по региону в пятницу, 27 сентября, погибли четыре человека.

По данным ведомства, погибшими оказались 65-летние мужчина и женщина, а также мальчик 2015 года рождения. Кроме того обнаружено тело еще одного мужчины, дата рождения которого не установлена.

В данный момент возгорание ликвидировано. В результате пожара сгорела крыша по всей площади домовладения. Причина возникновения пожара уточняется.

Ранее 27 сентября в главке МЧС по Татарстану сообщили, что один человек погиб в результате пожара в недействующем ресторане «Арарат» в Набережных Челнах.