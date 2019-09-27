Прямой эфир

Четыре человека погибли при пожаре в Тамбовской области

0
Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
Кто платит дважды: страховку жилья пропишут в платежках
Удастся ли властям приучить россиян страховаться, чтобы платить меньше

Пожар произошел в частном доме в селе Дмитриевщина Рассказовского района Тамбовской области. Как сообщило управление МЧС по региону в пятницу, 27 сентября, погибли четыре человека.

По данным ведомства, погибшими оказались 65-летние мужчина и женщина, а также мальчик 2015 года рождения. Кроме того обнаружено тело еще одного мужчины, дата рождения которого не установлена.

В данный момент возгорание ликвидировано. В результате пожара сгорела крыша по всей площади домовладения. Причина возникновения пожара уточняется.

Ранее 27 сентября в главке МЧС по Татарстану сообщили, что один человек погиб в результате пожара в недействующем ресторане «Арарат» в Набережных Челнах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупный пожар произошел в административном здании под Иркутском
Сухогруз загорелся на Волге недалеко от Тольятти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019