Крупный пожар произошел в административном здании под Иркутском

Крупны пожар произошел в трехэтажном здании на Байкальском тракте в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 4:19 по местному времени (23:19 мск 26 сентября). Возгорание началось в бросовом здании с деревянными перекрытиями. На первом этаже располагались офисы, на втором и третьем — швейные станки.

По предварительным данным, около 6:30 по местному времени пожарным удалось локализовать огонь на площади в 696 кв. м. В МЧС отметили, что ход тушения осложнял сильный порывистый ветер.

Ранее 27 сентября в главке МЧС по Татарстану сообщили, что один человек погиб в результате пожара в недействующем ресторане «Арарат» в Набережных Челнах.