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Следствие назвало основные версии причин пожара в хостеле в Москве

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Фото: vk.com/ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК
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Неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем могли стать одними из основных причин пожара, произошедшего в хостеле на востоке Москвы. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по столице.

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«По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи работают на месте происшествия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 26 сентября.

Проверку после пожара в хостеле «Петр I» начала прокуратура Восточного административного округа Москвы, отмечается на странице в Instagram надзорного органа.

Выясняется, соблюдал ли индивидуальный предприниматель, предоставляющий гостиничные услуги, требования о пожарной безопасности.

«В ходе проверки будет также дана оценка действиям должностных лиц контролирующих органов, ответственных за данный участок», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, после пожара семь человек были госпитализированы , еще двое получили медицинскую помощь на месте происшествия. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

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