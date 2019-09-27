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Лукашенко пообещал полностью перейти на белорусскую косметику

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Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко откажется от использования косметических средств иностранного производства. Об этом он заявил в пятницу, 27 сентября, во время посещения в Минске косметического производства ЗАО «Витекс», сообщает пресс-служба белорусского лидера.

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«Всю импортную повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда (не буду пользоваться импортными средствами. — Ред.)», — добавил он.

По словам Лукашенко, если он получит в подарок импортную косметику, то передарит ее.

«Свое надо использовать», — подчеркнул он. По мнению президента, и зарубежная, и белорусская косметика примерно одинаковы по качеству, но отечественная производится из местного сырья.

В ходе посещения политиком ЗАО «Витекс» Лукашенко доложили о развитии производства, продемонстрировали спектр выпускаемой продукции.

20 сентября стало известно, что Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Минск и Евросоюз с 2014 года проводят консультации по этим вопросам.

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