Лукашенко пообещал полностью перейти на белорусскую косметику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко откажется от использования косметических средств иностранного производства. Об этом он заявил в пятницу, 27 сентября, во время посещения в Минске косметического производства ЗАО «Витекс», сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Всю импортную повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда (не буду пользоваться импортными средствами. — Ред.)», — добавил он.

По словам Лукашенко, если он получит в подарок импортную косметику, то передарит ее.

«Свое надо использовать», — подчеркнул он. По мнению президента, и зарубежная, и белорусская косметика примерно одинаковы по качеству, но отечественная производится из местного сырья.

В ходе посещения политиком ЗАО «Витекс» Лукашенко доложили о развитии производства, продемонстрировали спектр выпускаемой продукции.

20 сентября стало известно, что Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Минск и Евросоюз с 2014 года проводят консультации по этим вопросам.