Белоруссия начала поиск альтернативы поставкам российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна ищет источники поставок нефти, альтернативные российским. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает агентство «БелТА».

«Это не рычаги давления. Это поиск альтернативы», — отметил Лукашенко. По его словам, из-за налогового маневра с российской стороны нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии оказались в невыгодном положении.

О планах искать новых поставщиков нефти Лукашенко рассказал еще в начале сентября. Тогда он отметил, что Минск готов пойти на этот шаг, если посчитает предложенные Москвой условия невыгодными.

Кроме того, 16 сентября Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия вернутся к разговору о компенсации издержек со стороны РФ по поводу налогового маневра в нефтяной сфере.

В настоящее время Белоруссия получает нефть из России по льготной цене. Значительная часть нефтепродуктов из российского сырья поступает на продажу, потому что они избыточны для внутреннего рынка. Так, самой Белоруссии нужно порядка 6 млн т нефти, а перерабатывается в стране более 20 млн т.

В основе возникших разногласий между Москвой и Минском лежит большой налоговый маневр, который, среди прочих изменений, подразумевает снижение экспортной пошлины на нефтепродукты до нуля к 2024 году.

Лукашенко уверен, что для его страны установлена слишком высокая цена на голубое топливо — $129 за тысячу кубометров. Кроме того, в Белоруссии опасаются, что планы российской стороны к 2024 году обнулить экспортную пошлину на нефтепродукты и поднять налоговую ставку на добычу полезных ископаемых повлияют на стоимость черного золота для соседнего государства. Белоруссия хочет получить компенсацию в случае финансовых потерь, которые она оценивает в $11 млрд за шесть лет.