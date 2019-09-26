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Лукашенко заявил о важности быть президентом от рождения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президентом нельзя стать, им можно только родиться. Такое мнение высказал белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ, передает агентство «Беларусь Сегодня» в четверг, 26 сентября.

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«Президенты только рождаются. Ты не станешь президентом, если ты им не родился. Это не только мама и папа, это что-то большое. Настоящим президентом — когда между тобой и народом химия какая-то — ты должен родиться. Если этого нет от рождения, ты будешь плохим, хорошим, средним управленцем, а хорошим президентом не станешь», — приводит агентство слова белорусского лидера.

Украинские журналисты поинтересовались у Лукашенко, смог бы на выборах президента в Белоруссии победить несистемный кандидат, например, артист. По словам белорусского лидера, в возглавляемой им стране пока «совершенно иной подход, несколько иная действительность».

«У нас социально ориентированная экономика, мы не станем все резать на куски и приватизировать, у нас нет олигархата, олигархических кланов, которые влияли бы на власть и, упаси бог, на президента», — цитирует белорусского лидера агентство «БелТа» 26 сентября. Он подчеркнул, что в республике в основе всего лежит справедливость. Глава республики заключил, что в Белоруссии пока невозможен такой вариант, однако дело вовсе не в роде занятий — артист или шоумен, — а в самом человеке.

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, Лукашенко назвал его образованным и умным человеком, добавив, что несмотря на то, что украинский лидер никогда не работал на госслужбе, если он захочет, то научится необходимому.

На встречу с главой белорусского государства в четверг приехали представители информационных агентств «Укринформ» и «Интерфакс-Украина», телеканалов «Украина», «112 Украина» и «1+1», а также газеты «Правительственный курьер». В этот же день Нацсовет Украины не продлил лицензию пяти вещателям телеканала «112. Украина». Ранее в сентябре Зеленский обещал не лишать телеканалы, работающие в стране, лицензий и выступал за свободу слова.

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