Сыктывкарец отсудил 22,5 тыс. рублей за отравление шаурмой

Жителю Сыктывкара через суд удалось добиться выплаты моральной компенсации за отравление шаурмой. Предприниматель должен заплатить ему 300 тыс. рублей.

Судя по материалам дела, мужчина купил шаурму в ларьке, отравился ею и попал в больницу. После этого он подал в суд на владелицу торговой точки, потребовав выплатить ему 300 тыс. рублей.

Та с иском не согласилась. Она не оспаривала факт нарушения санитарных норм и нанесения вреда здоровью, но назвала чрезвычайно завышенным размер компенсации, указав, что возместила истцу моральный вред в размере 20 тыс. рублей.

Однако в суде выяснилось, что шаурмой, приготовленной именно в этом месте, отравились еще несколько человек.

Управление Роспотребнадзора провело проверку, во время которой были выявлены многочисленные нарушения техрегламентов, создавшие угрозы жизни и здоровью граждан. В частности, в шаурме обнаружили кишечные палочки и золотистый стафилококк, пишет ИА «Комиинформ».

Предпринимательницу оштрафовали на 35 тыс. рублей, а кафе закрыли на 30 суток. В пользу истца взыскали компенсацию морального вреда в размере 22,5 тыс. рублей и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 11,2 тыс. рублей.

12 сентября сообщалось о массовом отравлении шаурмой в Уфе. Позже выяснилось, что причиной стал золотистый стафилококк.