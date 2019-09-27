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Сыктывкарец отсудил 22,5 тыс. рублей за отравление шаурмой

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Жителю Сыктывкара через суд удалось добиться выплаты моральной компенсации за отравление шаурмой. Предприниматель должен заплатить ему 300 тыс. рублей.

Судя по материалам дела, мужчина купил шаурму в ларьке, отравился ею и попал в больницу. После этого он подал в суд на владелицу торговой точки, потребовав выплатить ему 300 тыс. рублей.

Та с иском не согласилась. Она не оспаривала факт нарушения санитарных норм и нанесения вреда здоровью, но назвала чрезвычайно завышенным размер компенсации, указав, что возместила истцу моральный вред в размере 20 тыс. рублей.

Однако в суде выяснилось, что шаурмой, приготовленной именно в этом месте, отравились еще несколько человек.

Управление Роспотребнадзора провело проверку, во время которой были выявлены многочисленные нарушения техрегламентов, создавшие угрозы жизни и здоровью граждан. В частности, в шаурме обнаружили кишечные палочки и золотистый стафилококк, пишет ИА «Комиинформ».

Предпринимательницу оштрафовали на 35 тыс. рублей, а кафе закрыли на 30 суток. В пользу истца взыскали компенсацию морального вреда в размере 22,5 тыс. рублей и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 11,2 тыс. рублей.

12 сентября сообщалось о массовом отравлении шаурмой в Уфе. Позже выяснилось, что причиной стал золотистый стафилококк.

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