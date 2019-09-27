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Аверина оштрафовали на 500 рублей за дебош в самолете

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Артиста Максима Аверина оштрафовали на 500 руб. за мелкое хулиганство на борту самолета Барнаул – Москва. Актер и его директор Николай Коренев устроили дебош — они нецензурно выражались в адрес бортпроводников. В аэропорту Шереметьево буйных пассажиров задержали сотрудники транспортной полиции. Спустя время мужчин отпустили. Николая Коренева направили на медицинское освидетельствование, предположительно, он был пьян.

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