Аверина оштрафовали на 500 рублей за дебош в самолете

Артиста Максима Аверина оштрафовали на 500 руб. за мелкое хулиганство на борту самолета Барнаул – Москва. Актер и его директор Николай Коренев устроили дебош — они нецензурно выражались в адрес бортпроводников. В аэропорту Шереметьево буйных пассажиров задержали сотрудники транспортной полиции. Спустя время мужчин отпустили. Николая Коренева направили на медицинское освидетельствование, предположительно, он был пьян.