Аверина оштрафовали на 500 рублей за дебош в самолете
Артиста Максима Аверина оштрафовали на 500 руб. за мелкое хулиганство на борту самолета Барнаул – Москва. Актер и его директор Николай Коренев устроили дебош — они нецензурно выражались в адрес бортпроводников. В аэропорту Шереметьево буйных пассажиров задержали сотрудники транспортной полиции. Спустя время мужчин отпустили. Николая Коренева направили на медицинское освидетельствование, предположительно, он был пьян.
Артиста Максима Аверина оштрафовали на 500 руб. за мелкое хулиганство на борту самолета Барнаул – Москва. Актер и его директор Николай Коренев устроили дебош — они нецензурно выражались в адрес бортпроводников. В аэропорту Шереметьево буйных пассажиров задержали сотрудники транспортной полиции. Спустя время мужчин отпустили. Николая Коренева направили на медицинское освидетельствование, предположительно, он был пьян.