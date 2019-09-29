Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей. С такой инициативой министр экономического развития Максим Орешкин обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову (письмо есть в распоряжении «Известий») . В частности, деньги планируется направить на продвижение продуктов интеллектуального труда россиян за рубежом, развитие туризма и съемки кино. Если не выделить деньги на эти цели, есть риск того, что план президента по экспорту услуг не будет выполнен, предупредил Максим Орешкин. Это новое и перспективное направление, которое может простимулировать рост экономики, сообщили эксперты.

Кино и путешествия

На поддержку создания аудиовизуальной продукции в России иностранными кинокомпаниями, адаптацию результатов интеллектуального труда населения к требованиям внешних рынков и на программу субсидирования ставок по экспортным кредитам необходимо выделить 244,9 млрд рублей до конца 2024 года. Такую просьбу министр экономического развития Максим Орешкин изложил в письме министру финансов, первому вице-премьеру Антону Силуанову. Это в 42 раза больше предусмотренной сейчас суммы.

В общей сложности на экспортные цели планируется потратить 888,8 млрд рублей, но распределение этих денег несправедливо внутри нацпроекта по международной кооперации, полагает министр. Перечисленные мероприятия — новые, их включили в документ только в июне 2019 года. Именно поэтому на них не заложили финансирования, что несет риск невыполнения указа президента. Ранее Владимир Путин говорил, что к 2024 году экспорт услуг должен достичь $100 млрд, напомнил Максим Орешкин.

Утечка Министр экономического развития Максим Орешкин предлагает выделить дополнительные отчисления и на развитие туризма Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Также глава Минэкономразвития предложил предусмотреть дополнительные отчисления и на развитие туризма. В частности, по мнению министра, нужно выделить деньги на софинансирование строительства кластеров, субсидии банкам, которые недополучили доходы по льготным кредитам на инвестиционные проекты в этой отрасли и грантовую поддержку предпринимателей, развивающих внутренний и въездной туризм.

Автор цитаты Экспорт услуг — это предоставление нематериальной продукции за границей. Например, когда российские IT-компании разрабатывают софт по заказу иностранцев.

Антон Силуанов еще не ответил на предложение Максима Орешкина, заявили в Минэкономразвития.

Меньше товаров, больше услуг

Финансирование новых программ нужно осуществить за счет перераспределения средств с других разделов нацпроекта по международной кооперации, следует из письма министра экономического развития . Однако в пресс-службе ведомства подчеркнули, что конкретных предложений по перераспределению средств в тексте не содержится. В Минфине оперативно не ответили на запрос «Известий» о возможном сокращении финансирования других частей нацпроекта.

утечка 2 В Министерстве финансов РФ сообщили о возможном сокращении финансирования других частей нацпроекта для новых программ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Экспорт услуг выгоднее с точки зрения добавленной стоимости, чем отправка за границу готовых товаров, настаивают в Минэкономразвития. В пользу стимулирования международной торговли такого вида говорит отсутствие естественных экономических барьеров, а также физических ограничений по производству и потреблению, отметили в ведомстве. В то же время в сфере услуг выше налоги . Так, налоговая нагрузка на деятельность в области информации и связи составляет 16,5%, а на производство машин и оборудования — 8,1%, приводит министр данные ФНС России.

При этом для России господдержка экспорта услуг — новое направление, чего не скажешь о торговле промышленной продукцией. Чтобы обеспечить устойчиво высокие темпы роста в этой сфере, Минэкономразвития подготовило стратегию развития экспорта услуг до 2025 года. Приоритетными направлениями признаны транспортные, туристские, деловые, информационно-телекоммуникационные, финансовые, строительные и многие другие сферы.

Услуги росту

Опрошенные «Известиями» эксперты оценили предложения министра позитивно. Усиление господдержки этого направления — правильное решение с точки зрения стратегии снижения зависимости экономики страны от сырьевого экспорта , отметил директор института стратегического анализа ФБК Grand Thornton Игорь Николаев. Другой вопрос — располагает ли Россия достаточным объемом услуг, которые были бы востребованы за рубежом. В данный момент лидер по поставкам в другие страны — сфера IT, в дальнейшем за рынок могут побороться медицинские, образовательные и туристические услуги, уверен Игорь Николаев.

утечка3 На сегодняшний день сфера IT занимает лидерские позиции по поставкам за границу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В данный момент российские IT-сервисы действительно наиболее популярны за границей, согласился директор центра конъюнктурных исследований Георгий Остапкович. Однако в том случае, если государству удастся простимулировать экспорт конкурентоспособных по цене услуг, спрос будет высоким вне зависимости от сферы. Эксперт также добавил, что именно эти меры могут в перспективе подтолкнуть экономику России к росту.

Инициатива Максима Орешкина продиктована мировым трендом: доля услуг в ВВП растет, структура экономик меняется, заявил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. В дальнейшем этот показатель будет только увеличиваться, поэтому желание сфокусироваться на развитии экспорта услуг выглядит оправданным и актуальным, сообщил он.