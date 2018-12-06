Путин поручил узаконить право на возврат НДС при экспорте работ и услуг

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой внесения поправок в законодательство, которые будут давать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг. Об этом 6 декабря информирует пресс-служба Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление условий налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по экспорту работ, услуг, аналогичных условиям налогообложения операций по экспорту товаров», — говорится в сообщении на сайте главы государства. Правительство должно исполнить это поручение к 1 июля 2019 года.

Путин призвал кабмин к внесению таких поправок по итогам встречи с главой общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком. Руководитель организации ранее уже обращался к президент с просьбой определить в Налоговом кодексе термин «экспорт услуг».

6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что повышение НДС до 20% стало самым сбалансированным решением с наименьшими негативным последствиями для людей и компаний.