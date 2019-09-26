«Газпром нефть» создаст «Цифровой дом» для разработчиков и клиентов

В 2020 году российская нефтяная компания «Газпром нефть» откроет в Санкт-Петербурге «Цифровой дом» — технологическое пространство, где будут работать специалисты в области искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных аппаратов и промышленной цифровой трансформации. Об этом 26 сентября сообщается на официальном сайте компании.

«Цифровой дом» будет размещен на острове Новая Голландия. Особенностью проекта станет совмещение рабочего пространства и открытых общественных зон, которые смогут посетить все желающие. Также будут организованы выставочная площадка и технологический лекторий.

Как говорится в сообщении, для прикладных исследований и тестирования гипотез будут созданы девять лабораторий, специализирующихся на технологиях Индустрии 4.0: машинном обучении, видеоаналитике, виртуальной и дополненной реальности, 3D-печати, биотелеметрии и промышленной цифровой трансформации.

Компания планирует привлечь к сотрудничеству ведущие вузы и команды разработчиков. «Концепция нового пространства позволяет каждому стать частью нашего общего дела, успех которого основан на обмене идеями и технологическими знаниями», — отмечается в сообщении.

5 сентября генеральный директор «Газпром нефть» Александр Дюков отметил необходимость комплексной, в том числе цифровой, трансформации компании. По его словам, цифровая трансформация нефтедобывающих компаний сложнее, чем во многих других отраслях.

В настоящее время, подчеркнул Дюков, компания уже обладает новыми компетенциями, создает новые технологические продукты.

В июне Дюков заявил, что топливно-энергетический комплекс может стать ключевым драйвером для развития технологии искусственного интеллекта в промышленности. «Газпром нефть» уже создала соответствующие компетенции внутри компании, подчеркнул топ-менеджер.