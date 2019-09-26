Прямой эфир

«Газпром нефть» создаст «Цифровой дом» для разработчиков и клиентов

0
Фото: Газпром нефть
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2020 году российская нефтяная компания «Газпром нефть» откроет в Санкт-Петербурге «Цифровой дом» — технологическое пространство, где будут работать специалисты в области искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных аппаратов и промышленной цифровой трансформации. Об этом 26 сентября сообщается на официальном сайте компании.

«Каждый день нам выносит приговор искусственный интеллект»
Представитель президента по цифровому развитию — о соперничестве с Китаем и экспорте технологического суверенитета

«Цифровой дом» будет размещен на острове Новая Голландия. Особенностью проекта станет совмещение рабочего пространства и открытых общественных зон, которые смогут посетить все желающие. Также будут организованы выставочная площадка и технологический лекторий.

Как говорится в сообщении, для прикладных исследований и тестирования гипотез будут созданы девять лабораторий, специализирующихся на технологиях Индустрии 4.0: машинном обучении, видеоаналитике, виртуальной и дополненной реальности, 3D-печати, биотелеметрии и промышленной цифровой трансформации.

Компания планирует привлечь к сотрудничеству ведущие вузы и команды разработчиков. «Концепция нового пространства позволяет каждому стать частью нашего общего дела, успех которого основан на обмене идеями и технологическими знаниями», — отмечается в сообщении.

5 сентября генеральный директор «Газпром нефть» Александр Дюков отметил необходимость комплексной, в том числе цифровой, трансформации компании. По его словам, цифровая трансформация нефтедобывающих компаний сложнее, чем во многих других отраслях.

В настоящее время, подчеркнул Дюков, компания уже обладает новыми компетенциями, создает новые технологические продукты.

В июне Дюков заявил, что топливно-энергетический комплекс может стать ключевым драйвером для развития технологии искусственного интеллекта в промышленности. «Газпром нефть» уже создала соответствующие компетенции внутри компании, подчеркнул топ-менеджер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«ВКонтакте» откроет в МФТИ лабораторию искусственного интеллекта
В «Газпром нефти» рассказали о своей цифровой трансформации

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019