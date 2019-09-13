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«ВКонтакте» откроет в МФТИ лабораторию искусственного интеллекта

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Фото: vk.com
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Социальная сеть «ВКонтакте» (VK) впервые открывает собственную научную лабораторию в Московском физико-техническом институте (МФТИ), посвященную теме искусственного интеллекта и машинного обучения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы соцсети 13 сентября.

Курировать лабораторию будут разработчики VK. Для лаборантов предусмотрено ежемесячное денежное вознаграждение.

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Вместе с сотрудниками соцсети студенты института напишут исследовательские работы, создадут экспериментальные продукты и решат задачи, которыми сейчас занимается команда соцсети. Научные исследования будут проводиться по направлениям: понимание и генерация естественного языка, компьютерное зрение, мультимодальные нейронные сети, рекомендательные системы.

Попасть в лабораторию смогут студенты вуза, прошедшие конкурсный отбор. О нем можно узнать на сайте МФТИ.

Проект возглавит руководитель команды прикладных исследований «ВКонтакте» Павел Калайдин. Начиная с 2015 года он отвечал в компании за разработку ленты новостей, ее алгоритмы ранжирования, определение тематики публикаций и внедрение моделей машинного обучение в модерацию контента. Сейчас его отдел занимается технологиями машинного обучения и искусственного интеллекта.

В апреле этого года в VK создали нейросеть, генерирующую новостные заголовки на русском и английском языках. Для обучения искусственного интеллекта использовались материалы «РИА Новости» и New York Times. Нейросеть обрабатывает текст новости и создает заголовок из фрагментов слов. Разработчики применили технологии, используемые в машинном переводе.

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