На чужих двоих: продажи электросамокатов выросли в несколько раз

Спрос на электросамокаты в России стремительно растет –– их продажи за год выросли в 3,5–8 раз в зависимости от ритейлера. Об этом «Известиям» рассказали представители торговых компаний. Покупатели нашли золотую середину между громоздкими электровелосипедами и непривычными для массового пользователя моноколесами и гироскутерами. Ассортимент самокатов растет, а цены на них за год снизились в среднем на 10%, отмечают участники рынка. Персональный электротранспорт интересует сейчас не только частных пользователей –– он стал подспорьем в логистическом бизнесе. Но климатические особенности России, а также пробки на городских дорогах и большое количество пешеходов на тротуарах делают круглогодичное использование электросамокатов затруднительным, говорят эксперты.

Стремительный рост

За январь–август 2019 года «М. Видео – Эльдорадо» продал около 10 тыс. электросамокатов –– в восемь раз больше, чем в тот же период годом ранее, отметила представитель компании Валерия Андреева. В деньгах продажи выросли в шесть раз, добавила она. У Ozon реализация этого товара увеличилась за год в 3,5 раза, сказал «Известиям» директор по развитию бизнеса интернет-магазина Константин Носов (абсолютные продажи он не назвал).

У «Яндекс.Маркета» в январе–сентябре 2019 года количество переходов в интернет-магазины по предложениям электросамокатов выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,5 раза, рассказала «Известиям» менеджер категории «Спорт и отдых» Светлана Колесникова. Если в 2018-м доля электросамокатов составляла 36% всего спроса на эту продукцию, то в этом году — уже почти 60%, отметила она.

У AliExpress число поисковых запросов по электросамокатам выросло вдвое, сказал его представитель Антон Пантелеев. Но это чисто сезонный товар, подчеркнул он. Например, в сентябре по сравнению с августом их уже ищут почти на 10% меньше, рассказал Антон Пантелеев. По его словам, сезон самокатов начинается в апреле-мае, когда спрос на них вырастает сразу на 50–60% по сравнению с зимними месяцами.

Цены и не только

Представители ритейлеров называют различные причины роста спроса на электросамокаты. Валерия Андреева говорит о снижении цен на них. Средний чек в «М. Видео – Эльдорадо» за год уменьшился на 5%, до 15,5 тыс. рублей, отметила она. Наибольшее распространение получили устройства в ценовом сегменте 10–20 тыс. рублей –– в нем соотношение цены и качества оптимально, говорит Валерия Андреева.

По данным «Яндекс. Маркета», за год стоимость популярных моделей уменьшилась на 12% –– с 24,73 тыс. рублей до 21,66 тыс. рублей.

По словам Валерии Андреевой, многим покупателям эти транспортные средства кажутся золотой серединой: они не так громоздки, как велосипеды (с самокатом, к примеру, можно перемещаться в метро), и по формату более привычны, чем те же моноколеса или гироскутеры.

–– Во-первых, на рынок выходят новые производители электросамокатов и предлагают модели по более доступным ценам. Во-вторых, сервисы шеринга электросамокатов позволили жителям мегаполисов протестировать этот вид транспорта и удостовериться, что электросамокат в летнее время — это удобный, маневренный транспорт, который развивает хорошую скорость, а припарковать его можно где угодно, — отмечает Светлана Колесникова.

В Москве и Санкт-Петербурге чаще всего покупают электросамокаты в качестве альтернативы городскому транспорту, добавляет Константин Носов.

Модно, молодежно

Мода на электросамокаты идет из-за рубежа –– за границей очень развит электрошеринг, сказала «Известиям» председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева. Сейчас такая услуга, по ее словам, очень популярна в Сочи.

–– Появились и новые виды этих товаров, более удобные, с мощными батареями. Дальность хода такого транспорта увеличилась. Если раньше на рынке были представлены преимущественно китайские электросамокаты, то сегодня присутствуют и европейские, –– отметила она.

Еще один фактор –– это развитие различных сервисов доставки, сотрудники которых используют этот вид транспорта для того, чтобы избежать пробок в больших городах, добавила эксперт.

Работники доставки и курьерских служб сначала освоили обычные самокаты, а затем — и электросамокаты, говорит руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Именно курьеры формируют значительную часть спроса на эти устройства, отмечает он.

Не стоит забывать и о тенденции к экологичности, в которую электрический самокат вписывается как нельзя лучше, отметила Светлана Колесникова.

Впрочем, климат и городская среда в городах России (пробки на дорогах и большое количество пешеходов на тротуарах) делают использование электросамокатов крайне затруднительным. Их владельцы зачастую не задумываются ни о своей безопасности, ни о безопасности окружающих, говорит Сергей Половников. Мода на электросамокаты среди обычных пользователей со временем может сойти на нет, как это в свое время случилось с модой на двухколесные гироскутеры, заключил эксперт.