Прямой эфир

Объем ФНБ в 2020 году превысит планку в 7% ВВП

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объем средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) сверх планки в 7% ВВП в 2020 году составит от 1,5 трлн до 2 трлн рублей. Об этом 26 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.

Рубль города берет: средства ФНБ направят на благоустройство
ВЭБ займется подготовкой урбанистических проектов

«Мы предлагаем часть этих средств уже направлять на инвестиционные проекты, на возвратные проекты, порядка 15–20% от этой суммы, и направлять таким образом, чтобы эти средства за собой приносили синергетический эффект — то есть на один рубль средств ФНБ привлекать 4–5 рублей частных инвестиций», — пояснил Силуанов. Он отметил, что в случае такого подхода Минфин начнет инвестирование средств ФНБ в экономику в следующем году.

В соответствии с материалами Минфина, объем ФНБ за август 2019 года вырос на 3,85%. 1 сентября он составил 8,17 трлн рублей ($122,883 млрд).

Согласно Бюджетному кодексу России, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения, то есть $40 за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируются на 2%, считаются дополнительными. За их счет формируется ФНБ.

14 февраля Силуанов сообщил, что Фонд национального благосостояния в 2019 году превысит отметку 7% ВВП, что позволит задействовать эти средства для реализации проекта компании «Новатэк» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2».

По итогам 2018 года ФНБ увеличился на 7,6%, достигнув 4 трлн 36 млрд 48 млн рублей ($58,097 млрд), пишет «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Размещение средств ФНБ принесло в бюджет России более 70 млрд рублей
Росстат отчитался о снижении объема теневой экономики России в ВВП

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019