Объем ФНБ в 2020 году превысит планку в 7% ВВП

Объем средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) сверх планки в 7% ВВП в 2020 году составит от 1,5 трлн до 2 трлн рублей. Об этом 26 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.

«Мы предлагаем часть этих средств уже направлять на инвестиционные проекты, на возвратные проекты, порядка 15–20% от этой суммы, и направлять таким образом, чтобы эти средства за собой приносили синергетический эффект — то есть на один рубль средств ФНБ привлекать 4–5 рублей частных инвестиций», — пояснил Силуанов. Он отметил, что в случае такого подхода Минфин начнет инвестирование средств ФНБ в экономику в следующем году.

В соответствии с материалами Минфина, объем ФНБ за август 2019 года вырос на 3,85%. 1 сентября он составил 8,17 трлн рублей ($122,883 млрд).

Согласно Бюджетному кодексу России, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения, то есть $40 за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируются на 2%, считаются дополнительными. За их счет формируется ФНБ.

14 февраля Силуанов сообщил, что Фонд национального благосостояния в 2019 году превысит отметку 7% ВВП, что позволит задействовать эти средства для реализации проекта компании «Новатэк» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2».

По итогам 2018 года ФНБ увеличился на 7,6%, достигнув 4 трлн 36 млрд 48 млн рублей ($58,097 млрд), пишет «Газета.ру».