Росстат отчитался о снижении объема теневой экономики России в ВВП

Объем неучтенной экономики России в 2017 году составил 11,7 трлн рублей (12,7% ВВП). Самая крупная доля скрытого производства оказалась в сфере недвижимости, сельском хозяйстве, торговле и строительстве, следует из данных Росстата.

В 2016 году объем теневой экономики составил 11,4 трлн рублей (13,2% ВВП), в 2015-м — 11 трлн рублей (13,2% ВВП), в 2014-м — 10,9 трлн рублей (13,9% ВВП). Таким образом, видно, что доля ненаблюдаемой экономики в ВВП снижается. При этом ее абсолютный объем остается примерно одинаковым.

По словам специалистов, теневая экономика проникает в те сферы деятельности, где затруднен контроль за операционной либо финансовой деятельностью. К примеру, в сфере недвижимости очень распространены неформальные арендные отношения, когда арендодателем не платится подоходный налог. Также ненаблюдаемые доходы оказываются в сельском хозяйстве и рыболовстве.

«В Западной Европе, США никому не придет в голову выращивать картошку для себя, так как это экономически необоснованно. А в России всё сельское население, половина городских жителей выращивает для себя продукты питания», — сказал РБК директор Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексей Пономаренко.

28 августа был раскрыт объем «секретной» экономики России. Согласно данным Росстата, расходы на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 трлн рублей.