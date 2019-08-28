Раскрыт объем «секретной» экономики России

Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 трлн рублей. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщило РБК.

Отмечается, что данная сумма составляет около 5,3% ВВП за соответствующий год. Также отмечается, что в предыдущие годы секретные траты росли, но в 2016-2017 года они оставались приблизительно на одном уровне.

Данные за 2018 года пока не были опубликованы, однако показатель мог снизиться. В Росстате ранее заявляли об уменьшении приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, которые не включены в состав инвестиций в основной капитал.

В начале августа международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг России с уровня BBB- (с минусом) до BBB. Кроме того, по мнению агентства, политика России, подкрепленная более гибким обменным курсом, приверженностью инфляционному таргетированию и разумной бюджетной стратегией, поможет государству справиться с повышенным риском санкций, который остается и может отразиться на внешнем финансировании страны.